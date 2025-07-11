Погребняк об «Оренбурге» в РПЛ: «Взяли того, кто больше достоин. Я не до конца понимаю, чем руководствуется РФС. Кого-то исключают, кого-то поднимают»
Павел Погребняк высказался о возвращении «Оренбурга» в РПЛ.
Сегодня бюро исполкома РФС включило оренбургский клуб в состав участников Мир РПЛ вместо исключенного из высшего дивизиона «Торпедо».
«Кто-то удивлен тому, что происходит? Я пока не до конца понимаю, чем руководствуется РФС. Кого-то исключают, кого-то поднимают.
Такое происходит впервые в чемпионате России.
Что я думаю про повышение «Оренбурга»? Кто больше достоин, того и взяли в РПЛ», – сказал экс-форвард «Зенита», «Урала» и других клубов.
Булыкин об «Оренбурге» в РПЛ: «В РФС приняли лучшее решение – не будут же они делать плохо российскому футболу. Союз знает гораздо больше нюансов, чем простой болельщик»
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Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
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