Погребняк об «Оренбурге» в РПЛ: «Взяли того, кто больше достоин. Я не до конца понимаю, чем руководствуется РФС. Кого-то исключают, кого-то поднимают»

Павел Погребняк высказался о возвращении «Оренбурга» в РПЛ.

Сегодня бюро исполкома РФС включило оренбургский клуб в состав участников Мир РПЛ вместо исключенного из высшего дивизиона «Торпедо ».

«Кто-то удивлен тому, что происходит? Я пока не до конца понимаю, чем руководствуется РФС . Кого-то исключают, кого-то поднимают.

Такое происходит впервые в чемпионате России.

Что я думаю про повышение «Оренбурга »? Кто больше достоин, того и взяли в РПЛ », – сказал экс-форвард «Зенита», «Урала» и других клубов.

Булыкин об «Оренбурге» в РПЛ: «В РФС приняли лучшее решение – не будут же они делать плохо российскому футболу. Союз знает гораздо больше нюансов, чем простой болельщик»