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Погребняк об «Оренбурге» в РПЛ: «Взяли того, кто больше достоин. Я не до конца понимаю, чем руководствуется РФС. Кого-то исключают, кого-то поднимают»

Павел Погребняк высказался о возвращении «Оренбурга» в РПЛ.

Сегодня бюро исполкома РФС включило оренбургский клуб в состав участников Мир РПЛ вместо исключенного из высшего дивизиона «Торпедо».

«Кто-то удивлен тому, что происходит? Я пока не до конца понимаю, чем руководствуется РФС. Кого-то исключают, кого-то поднимают.

Такое происходит впервые в чемпионате России.

Что я думаю про повышение «Оренбурга»? Кто больше достоин, того и взяли в РПЛ», – сказал экс-форвард «Зенита», «Урала» и других клубов.

Булыкин об «Оренбурге» в РПЛ: «В РФС приняли лучшее решение – не будут же они делать плохо российскому футболу. Союз знает гораздо больше нюансов, чем простой болельщик»

Кто выиграет Суперкубок России?3563 голоса
КраснодарКраснодар
ЦСКАЦСКА
Опубликовано: Полина Антохина
Источник: Metaratings.ru
logoпремьер-лига Россия
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