Стукалов не вернется в «Уфу», если она в РПЛ заменит «Факел»: «Дважды в одну воду не стоит входить»

Бывший главный тренер «Уфы» Алексей Стукалов высказался о своем будущем.
– Пока я отдыхаю. Думаю, что на следующей неделе наступит какая-то ясность. Если не будет какой-то конкретики, возьму паузу. Я пять лет не отходил от бровки, могу немного отдохнуть.
– Говорят об интересе к вам в «СКА-Хабаровск». Вам было бы интересно там поработать?
– У меня были контакты со «СКА-Хабаровск», но пока у нас нет никакой конкретики. До конца следующей недели постараюсь принять решение о своем будущем.
– Губернатор Хабаровского края нацеливает «СКА-Хабаровск» на РПЛ.
– Я очень рад за то, что в Хабаровске есть губернатор, который хочет, чтобы команда была представлена в РПЛ. На самом деле, это очень важно для команды.
– Сегодня появилась информация, что если «Факел» не получит необходимую лицензию, то «Уфа» может остаться в РПЛ. Возможно ли ваше возвращение в «Уфу»?
– Нет. Что касается «Уфы», то я буду очень рад, если так случится.
– Почему невозможно? Вы же ушли из «Уфы» по-доброму.
– Мы с руководством приняли для себя решение. Я уже смотрю на другие проекты. На данный момент мое возвращение в «Уфу» невозможно.
– Все-таки это было ваше решение покинуть «Уфу», а не руководства?
– Это было совместное решение. Не лично прямо мое. Думаю, что дважды в одну воду не стоит входить, – сказал Стукалов.
У «Факела» проблемы с допуском к РПЛ – из-за стадиона. Лига нервничает, РФС успокаивает, «Уфа» готова выскочить