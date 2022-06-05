Стукалов не вернется в «Уфу», если она в РПЛ заменит «Факел»: «Дважды в одну воду не стоит входить»

Бывший главный тренер «Уфы» высказался о своем будущем.

– Пока я отдыхаю. Думаю, что на следующей неделе наступит какая-то ясность. Если не будет какой-то конкретики, возьму паузу. Я пять лет не отходил от бровки, могу немного отдохнуть.

– Говорят об интересе к вам в «СКА-Хабаровск». Вам было бы интересно там поработать?

– У меня были контакты со «СКА-Хабаровск», но пока у нас нет никакой конкретики. До конца следующей недели постараюсь принять решение о своем будущем.

– Губернатор Хабаровского края нацеливает «СКА-Хабаровск» на РПЛ.

– Я очень рад за то, что в Хабаровске есть губернатор, который хочет, чтобы команда была представлена в РПЛ. На самом деле, это очень важно для команды.

– Сегодня появилась информация, что если не получит необходимую лицензию, то «Уфа» может остаться в . Возможно ли ваше возвращение в «Уфу»?

– Нет. Что касается «Уфы», то я буду очень рад, если так случится.

– Почему невозможно? Вы же ушли из «Уфы» по-доброму.

– Мы с руководством приняли для себя решение. Я уже смотрю на другие проекты. На данный момент мое возвращение в «Уфу» невозможно.

– Все-таки это было ваше решение покинуть «Уфу», а не руководства?

– Это было совместное решение. Не лично прямо мое. Думаю, что дважды в одну воду не стоит входить, – сказал Стукалов.

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