«Уфа» готова занять место «Факела», если воронежцам не позволят выступать в РПЛ («Матч ТВ»)

«Уфа» надеется вернуться в РПЛ уже этим летом, несмотря на вылет.

Как сообщает , клуб из Башкортостана внимательно следит за ситуацией с «Факелом», чей стадион получил лишь временную лицензию. Если в итоге воронежцам все же не позволят выступить в высшей лиге, «Уфа» готова занять их место.

Утверждается, что в случае немедленного возвращения в РПЛ у клуба не возникнет проблем с поиском спонсоров.

У «Факела» проблемы с допуском к РПЛ – из-за стадиона. Лига нервничает, РФС успокаивает, «Уфа» готова выскочить