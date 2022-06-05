«Факел» устранит все недочеты на своем стадионе до старта нового сезона РПЛ.

Сообщалось, что воронежский клуб получил временную лицензию из-за проблем с освещением и системой доступа. Из-за этого направила в РФС письмо с просьбой разъяснить, почему выдана лицензия в ситуации, когда его стадион не соответствует нормам.

Источник в РФС сообщил Sport24.ru, что все проблемы на стадионе «Факела» будут устранены к старту нового сезона.

«Стадион «Факела» соответствует основному критерию РПЛ по вместимости. Есть недочеты, связанные с освещением и системой доступа, так называемая СКУД, которые устраняются сейчас, а именно дооснащение света до 1400 Люкс (в ФНЛ требование – 1200) и установка современной системы допуска и контроля болельщиков (в ФНЛ позволено иметь категорию РФС-2 для стадиона).

Все остальное соответствует регламенту. Поэтому лицензия была выдана с отлагательным сроком по этим работам до старта нового чемпионата. «Факел» предоставил все контракты по данному виду работ в сроки, указанные РФС, и действует в соответствии с утвержденным графиком – так же, как и ФК «Оренбург», – заявил источник в РФС.