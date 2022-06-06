Гендиректор «Факела» Асхабадзе о стадионе: «Соответствует практически всем требованиям РПЛ. Работы – в плановом режиме»

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Роман Асхабадзе рассказал о ситуации со стадионом «Факела».

По итогам минувшего сезона Олимп-ФНЛ воронежский клуб вышел в РПЛ.

— Успеет ли «Факел» устранить все недочеты по стадиону до начала чемпионата?

— Хотел бы прояснить этот вопрос. На сегодняшний день стадион соответствует практически всем требованиям, основное из которых — вместимость (21 тысяча), за исключением некоторых моментов, которые уже дорабатываются.

Ряд замечаний, обозначенных со стороны РФС, должны быть устранены до начала чемпионата. Все работы ведутся в плановом режиме, оплачены контрагентам.

— Можно ли сравнить вашу ситуацию с историей «Оренбурга», который по итогам прошлого сезона не допустили до участия в РПЛ как раз из-за стадиона?

— «Оренбург» не был допущен сезоном ранее в большей степени из-за того, что вместимость стадиона не соответствовала регламенту РПЛ. А это совершенно разные ситуации, – сказал гендиректор «Факела».

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