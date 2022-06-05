РФС о стадионе «Факела»: «Считаем ситуацию полностью контролируемой. Работы оплачены и ведутся»

Российский футбольный союз не считает ситуацию со стадионом «Факела» критической.

Сообщалось, что на Центральном стадионе профсоюзов выявлены недостатки, из-за которых выданная лицензия является временной – до 6 июля.

«При проведении процедуры лицензирования футбольных клубов РФС оценивает претендентов на соответствие комплексу критериев. Требования к стадиону являются одними из важнейших, но не единственными.

Футбольный клуб «Факел» подтвердил, что соответствует предъявляемым к претендентам на лицензию РФС-1 требованиям. При этом Российский футбольный союз определил ряд замечаний и обозначил сроки, в которые выявленные недочеты должны быть устранены.

Решения комиссии по лицензированию РФС были приняты к исполнению руководством «Факела» и администрацией региона, в настоящий момент все необходимые для исправления ситуации подрядчики законтрактованы, работы оплачены и ведутся. Таким образом, РФС считает ситуацию полностью контролируемой.

Ситуация с не является уникальной: РФС выдает лицензии многим клубам, также указывая на определенные замечания и сроки, в которые они должны быть устранены», – сообщили в пресс-службе организации.