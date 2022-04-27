Газизов обратился в Верховный суд с просьбой о пересмотре решений по спору со «Спартаком»

обратился в Верховный суд в рамках спора со «Спартаком».

Бывший гендиректор красно-белых требует пересмотреть решения нижестоящих судов, которые признали незаконными порядок его ухода из клуба.

В частности, ранее суд признал незаконным дополнительное соглашение о прекращении трудового договора между Газизовым и владельцем красно-белых . Согласно документу, клуб должен был перечислить Газизову 399 миллионов рублей четырьмя платежами.

Решение по кассационной жалобе Газизова пока не принято.

«Спартак» снова победил Газизова в суде. Нет, вряд ли это финал