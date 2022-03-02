Кассационный суд отказал Газизову в претензиях на 399 млн рублей. Экс-гендиректор «Спартака» может обратиться в Верховный суд

Кассационный суд отказал Шамилю Газизову в претензиях на 399 миллионов рублей.

Девятый арбитражный апелляционный суд в октябре полностью удовлетворил иск акционера «Спартака», требовавшего признать незаконным дополнительное соглашение о прекращении трудового договора, подписанного между Газизовым и владельцем красно-белых . Согласно документу клуб должен был перечислить ему 399 миллионов рублей четырьмя платежами.

Газизов подал кассационную жалобу, которую Арбитражный суд Московского округа рассматривал в понедельник.

«Кассационная жалоба Газизова была оставлена без удовлетворения, решение Девятого апелляционного суда – без изменения. Теперь господин Газизов имеет право обратиться в Верховный суд в течение полугода, истребовав дело на президиум. Но, с моей точки зрения, там нет ничего такого с точки зрения права, из-за чего президиум Верховного суда мог бы это дело истребовать.

Некоторые СМИ пишут про Газизова: «Нашел с кем судиться». Поверьте, практика достаточно обширная, когда люди выигрывают процесс у госкорпораций. Нет, я не сравниваю Федуна с госкорпорацией, но хочу сказать, что Газизов с точки зрения права пошел не той дорогой.

Им было за что зацепиться, была возможность быть услышанными в кассации, но они их не увидели. Юридическая практика обширная, и к ней нужно подходить правильно. Жаль, что Газизов не хочет никого слушать и слышать», – сказала юрист Татьяна Завьялова.