Газизов о судах со «Спартаком»: «Не хочу, чтобы казалось, что кто-то сказал «пошел вон», и я, поджав хвост, убежал. Хочу добиться правды»

рассказал о судах со .

– Вы требовали признать незаконным увольнение из этого клуба, была претензия на 400 миллионов рублей. Но, по последним новостям, суд отказал в удовлетворении ваших требований. Вы сказали, что нужно подождать резолютивную часть. Она уже есть?

– Она есть, это суд по восстановлению в должности. Суд первой инстанции отказал по сроку подачи, то есть это аспект такой, он есть, мы его посмотрим.

Суды будут продолжаться. Это не быстрая история.

– У вас какое желание в этом направлении, продолжать?

– У меня желание одно: добиться правды. Я не хочу, чтобы все казалось так, что кто-то сказал «пошел вон», и я, поджав хвост или уши, убежал. Я этого не хочу – самое главное.

– У вас нет прогнозов, как может сложиться судебная тяжба?

– Нет, конечно. Мы находимся в правовом поле, оно единое. Есть возможности, как можно действовать. Я действую так. То же самое делает Леонид Арнольдович Федун. Вот и все, – заявил генеральный директор «Уфы»в программе «Футбол России» на канале «Россия 24».

Запутались в битве Газизова с Федуном и Заремой? Тогда здесь пересказ всех раундов!