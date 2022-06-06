Самедов о Кубке России: «Спартак» – это бренд, когда он играет в финале – это всегда праздник»

считает любое участие «Спрартака» в финале праздником.

29 мая «Спартак» обыграл «Динамо» со счетом 2:1 в финале БЕТСИТИ Кубка России и впервые с 2003 года стал победителем турнира.

«Потрясающие впечатления от Кубка России, большой антураж. Понятно, что играли два клуба, которые давно не побеждали в этом турнире, у них появилась возможность.

Организаторы матча сделали все на высшем уровне. Я переживал за «Спартак», с «Динамо» связано теплое время, но я воспитанник красно-белых.

Для «Спартака» это трофей, это неплохо, но, конечно, не то место в чемпионате России, на котором команда должна находиться.

Давайте говорить объективно, в выборе стадиона сыграли роль команды. «Спартак» – это бренд, что бы и кто бы ни говорил, когда «Спартак» играет в финале – это всегда праздник», – отметил бывший игрок .

Красно-белые заняли 10-е место в завершившемся сезоне .