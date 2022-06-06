Ребров о Кубке России: «В год столетия завоевать трофей, который последний раз «Спартак» брал 19 лет назад, – лучший показатель крутости сезона»

подвел итоги сезона для «Спартака».

«Этот сезон запомнится надолго.

Первое место в убойной группе и последующее отстранение от участия в еврокубке. Как знать, чем бы все закончилось для наших соперников, если бы нам дали завершить наш путь.

Нестабильная игра и 10-е место в чемпионате не может радовать. Но для меня в год столетия завоевать трофей, который последний раз «Спартак» брал 19 лет назад (Кубок России – прим.), – лучший показатель крутости сезона!

Руководству, игрокам, персоналу и болельщикам респект за этот футбольный год!

Спасибо, команда. Идем дальше», – написал бывший вратарь , занимающий должность технического координатора клуба.