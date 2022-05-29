Леонид Федун: «Пенальти не было, это надо было постараться испортить финал. Говорил слова не для эфира»

убежден, что арбитр неверно назначил пенальти в ворота «Спартака» в конце игры с «Динамо».

Главный судья матча на 95-й минуте после видеопросмотра поставил пенальти в ворота красно-белых за действия в штрафной Руслана Литвинов, который попал рукой в лицо Роману Евгеньеву.

Однако полузащитник бело-голубых Даниил Фомин не реализовал 11-метровый, пробив выше ворот. Счет остался 2:1 в пользу «Спартака» – и красно-белые выиграли .

– Давайте радоваться матчу. Я пришел в 2003 году с победы в кубке. Так же у меня цикл замкнулся.

– Когда на 99-й минуте пошло бить пенальти, что у вас было внутри, как вы себя вели, смотрели ли вы на поле?

– Я говорил слова, которые не для эфира. Поскольку пенальти не было, я глубоко убежден. Это надо было постараться, чтобы испортить финал, – сказал владелец в эфире телеканала «Матч ТВ».

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