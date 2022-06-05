Ван де Бек получит важную роль в «МЮ» в следующем сезоне. Тен Хаг считает его топ-игроком

Донни ван де Бек получит важную роль в при Эрике тен Хаге.

Новый тренер «МЮ» четко дал руководству клуба понять, что рассчитывает на полузащитника, с которым они вместе работали в «Аяксе». Тен Хаг убежден, что ван де Бек может сыграть важную роль в «Манчестер Юнайтед» в следующем сезоне, сообщил журналист Фабрицио Романо.

Тен Хаг – большой поклонник ван де Бека. У них очень хорошие отношения. Тренер считает, что ван де Бек входит в число топ-игроков на своей позиции.

Ван де Бек, присоединившийся к «МЮ» в сентябре 2020 года, всегда профессионально выполнял свои обязанности в клубе.

Для Донни будет очень важна предсезонка с тен Хагом. Сейчас у «МЮ» нет переговоров с другими клубами по хавбеку, у которого есть хорошие шансы получить важную роль в команде на следующий сезон.

Вторую часть прошлого сезона полузащитник, напомним, провел в «Эвертоне» на правах аренды.

Статистику 25-летнего футболиста можно изучить здесь.