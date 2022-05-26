Гендиректор «МЮ»: «Мы недовольны игрой, но предпринимаем действия для достижения долгосрочного успеха. Назначение тен Хага – самый наглядный и важный пример»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Эрик тен Хаг Футбол

Генеральный директор «Манчестер Юнайтед» высказался о переменах в клубе. 

«Достаточно сказать, что мы недовольны ситуацией с тем, как мы играем на поле. 

Мы понимаем, что болельщики разочарованы и хотят видеть перемены и улучшения, и я могу заверить вас, что мы очень сильно разделяем это разочарование внутри клуба.

Мы также чувствуем уверенность в том, что грядут перемены, благодаря предпринимаемым действиям, направленным на достижение долгосрочного успеха.

Назначение Эрика тен Хага было самым наглядным и самым важным примером таких действий. Успех не будет достигнут в одночасье, но мы полны решимости добиться его», – сказал Ричард Арнольд. 

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