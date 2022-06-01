Магуайр об «МЮ»: «Сезон был разочаровывающим и в индивидуальном, и в коллективном плане. Тен Хаг привнесет позитивную энергию»

Теги Манчестер Юнайтед премьер-лига Англия Харри Магуайр Эрик тен Хаг Футбол

Харри Магуайр поделился ожиданиями от работы с Эриком тен Хагом. 

«Это был сложный сезон, от этого не спрячешься. Сезон был разочаровывающим как в индивидуальном плане, так и в коллективном. 

Футбол – это моя жизнь. Я очень забочусь о клубе. Я заинтересован в том, чтобы выигрывать матчи и вывести клуб туда, где он должен находиться, болельщики этого заслуживают. 

Я уверен, что в первый день предсезонной подготовки все будут суетиться, делать все возможное, чтобы произвести впечатление и набрать форму. У нас впереди большой сезон.

Мы знаем, что будем совершенствоваться, потому что прошлый сезон был недостаточно хорош. Новый тренер привнесет позитивную энергию, и ребята проникнутся ею», – сказал защитник «Манчестер Юнайтед»

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