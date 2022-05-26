Директор «МЮ» Мерто: «У этого состава огромный потенциал, тен Хаг постарается его реализовать»

Спортивный директор Джон Мерто высказался о планах клуба.

«Эрик тен Хаг будет стремиться максимально реализовать потенциал нынешних игроков и в то же время строить команду на будущее. Состав будет усилен и обновлен этим летом, и Эрик в этом процессе сыграет ключевую роль: он вместе с нашим селекционным отделом определит цели на рынке и поучаствует в их привлечении.

У существующего состава по-прежнему огромный потенциал, также у нас сильная молодежь в академии», – сказал Мерто.

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