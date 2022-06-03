Криштиану Роналду: «Давайте верить, что «МЮ» возьмет трофеи в следующем году. Клуб вернется туда, где должен быть»

хочет выиграть трофеи с в следующем сезоне.

«Для меня самое важное – выигрывать матчи и постараться взять трофеи. Я верю, что «Манчестер Юнайтед» вернется туда, где должен быть. Как я уже говорил, иногда на это уходит время, но я по-прежнему верю, что это случится.

Знаю, что Эрик тен Хаг проделал фантастическую работу в «Аяксе», это опытный тренер. Но, знаете, мы должны дать ему время. Все в команде должно измениться в соответствии с его желаниями.

Конечно, я надеюсь, что мы добьемся успеха. Так что я желаю ему всего наилучшего. Мы счастливы и воодушевлены не только как игроки «МЮ», но и как фанаты клуба. Я желаю ему успехов. Давайте верить, что в следующем году мы возьмем трофеи», – сказал форвард.