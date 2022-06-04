Александр Кержаков: «Не могу представить, что работаю в «Спартаке». О «Зените» приятно слышать, но это лишь авансы»

высказался о возможности возглавить «Зенит» или «Спартак».

– Геннадий Орлов заявил: «Хочу, чтобы Кержаков в будущем сменил Семака в . Интересный сюжет получится. Согласны?

– Конечно, мне приятно это слышать. Спасибо за оценку. Я понимаю, что это лишь авансы. Мне еще много над чем нужно работать.

– А есть ли у вас табу? Например, команда, которую вы никогда не возглавите? Представим, что вас позвали работать в московский «Спартак».

– Я даже не могу такое представить.

– То есть такого точно не будет?

– Еще раз: я никак не могу представить, что я работаю в московском , – сказал тренер «Нижнего Новгорода».