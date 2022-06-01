Кержаков опроверг, что согласовал договор с «Нижним»: «Интерес есть, но конкретный контракт мне не предлагали»

Теги премьер-лига Россия Александр Кержаков Нижний Новгород Спорт-Экспресс Футбол

Александр Кержаков отреагировал на слухи о договоренности с руководством «Нижнего Новгорода» по контракту.

Сегодня появилась информация, что тренер и клуб согласовали договор, однако его подписание затянулось из-за необходимости встречи с губернатором региона.

«Никакой контракт я не согласовывал, от клуба я не получал никакого конкретного соглашения.

Да, есть заинтересованность со стороны «Нижнего Новгорода», у меня есть заинтересованность продолжать работать.

Но никакого конкретного контракта мне никто не предлагал», — сказал Кержаков.

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