Геннадий Орлов: «Хотел бы, чтобы Кержаков сменил в «Зените» Семака через несколько лет. У него есть победная психология, которой не хватает Слуцкому»

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Геннадий Орлов хочет, чтобы Александр Кержаков возглавил «Зенит» в будущем. 

– Как часто вы общаетесь с Кержаковым?

– По ходу сезона мы постоянно были с ним на связи. Мне нравится его харизма. Он боец. Это очень важно. У него есть победная психология, которой не хватает тренеру «Рубина»... Вот Слуцкий, в отличие от Кержакова, оказался пессимистом.

Вообще у нас не так много ярких фигур в тренерском цехе. Как можно отказываться от Кержакова? Что за тишина со стороны клуба?

– В будущем мы можем увидеть Кержакова в системе «Зенита»?

– Вы знаете, я бы хотел, чтобы он через несколько лет сменил в «Зените» Семака.

– Вот как?

– Ведь Семак может через какое-то время уехать за границу. Почему нет? Загадывать сложно. 

Что касается Кержакова, то он двигается поступательно. «Томь», «Нижний Новгород». Хорошая школа. Еще несколько лет, и, возможно, мы увидим его в «Зените».

Он в порядке, тренерская мысль на уровне. Высказывания четкие, все по делу. У Александра хорошие перспективы. Почему не дать парню шанс? Тем удивительнее ситуация в «Нижнем», – сказал Орлов. 

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