Геркус о видео Савина с украинскими игроками: «Можно было просто интервью Зеленского на канале разместить. Однобокая позиция»

поделился мнением о ролике про украинских футболистов.

– Смотрели сюжет Евгения Савина на его YouTube-канале ? Из-за которого у него начались трудности – и в итоге он уехал из России.

– Смотрел на перемотке. Он поехал в Англию и там поговорил с Ярмоленко, другими украинскими футболистами. Люди ругали нашу страну и нашу армию, а он зачем-то это решил снимать и показывать. Как будто было непонятно, что они скажут. Весь этот набор штампов: вот Россия плохая, русская армия преступная и так далее.

Савин, по сути, это все ретранслировал зачем-то, не очень понимаю, в чем его идея, зачем он дал им трибуну. Все эти же самые слова я слышал десятки раз от разных людей. Ну, услышал теперь еще и от украинских футболистов.

Если Савин так присоединялся к этой позиции, то жалко. Если он себя просто как ретранслятор предоставил, то непонятно зачем. Но я не осуждаю его, это его право, каждый ищет свои способы выражения. Его канал, что хочет, то и делает. Но выглядит это ну так [себе].

Потому что позиция однобокая. Он же не сделал так: позиция украинского футболиста, позиция русского футболиста, другого украинского, другого русского. Чтобы хотя бы вперемешку было. Он показал мнение одной стороны, которое уже было многократно повторено и ничем не отличается от позиции украинских государственных деятелей. Так можно было просто интервью Зеленского на канале разместить.

Ничего плохого и преступного в этом нет, еще раз: он свободный человек, может делать что хочет. Просто странно и непонятно. Возможно, Савин так хотел усилить какой-то диалог с нами [поддерживающими спецоперацию].

Не знаю, как мы были должны реагировать на слова украинских футболистов. Мы поняли, что им не нравится то, что происходит. Ну, блин, конечно, им не нравится. Было бы странно, если бы украинские футболисты высказались иначе: «Все замечательно, здорово, молодцы, продолжайте в том же духе».

– Какое-то время назад было много призывов к нашим футболистами, чтобы они высказали свою позицию. Честно ли это – требовать каких-то признаний от публичных людей?

– В вашем вопросе и есть ответ. Если человек не хочется высказываться, то молчать – это тоже его право, тоже высказывание в каком-то смысле. Например, он не чувствует в себе уверенности, он не определился, и он хочет, чтобы его позиция не была освещена. Это его право.

Завершая тему по Савину: не думаю, что у него проблемы. Может, кому-то и не понравилось его видео, не знаю. Но люди тоже имеют право оценивать. Может, спонсорам показалось это неправильным или еще кому-то.

Но есть внутреннее чувство, что долго его отъезд не продлится, что рано или поздно он вернется. Савин погружен в местную жизнь, он здесь снискал популярность, чувствует себя уверенно в нашем футболе.

Сомневаюсь, что он сможет заниматься журналистикой для чужой публики, с теми футболистами. А дистанционно с нашей повесткой, думаю, он не сможет работать, – сказал бывший президент .

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