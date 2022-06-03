Депутат Терюшков о Савине: «Когда закончатся деньги, он захочет подползти к России и будет проситься обратно. Наша задача – не пускать таких людей»

прокомментировал переезд команды на Кипр.

«Да, я слышал о том, что этот деятель собрался на Кипр. Пусть едет, но кто его там будет ждать?

Его миссия по дестабилизации нашей молодежи провалилась. Думаю, ради этого он и создавал данный проект. Развитием футбола там и не пахло, все вокруг имени и денег.

Когда у Савина закончатся деньги, то, я уверен, что он захочет подползти к России и будет проситься обратно. Наша задача – не пускать таких людей на территорию РФ. Нужно взять их на карандаш.

На Кипре он никому не нужен. Там он станет отработанным материалом.

Вряд ли многие ребята из России, который играют за клуб, захотят пойти за этим человеком на Кипр», – заявил депутат Госдумы и член наблюдательного совета «Химок».

Агентский беспредел, патриотизм по указке и отъезд из России. Главное из мощного выпуска «Красавы»

Савин может купить кипрский клуб из 2-й лиги и переименовать его в «Красаву»