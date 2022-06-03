15 из 16 клубов РПЛ поддержали формат с двойным выбыванием в Кубке лиги

Гендиректор рассказал о возможном формате Кубка РПЛ.

По словам Павла Пивоварова, на заседании рабочей группы 15 из 16 клубов поддержали формат Double Elimination (двойное выбывание).

Также планируют ограничить представительство московских клубов (включая «Химки») в каждой группе максимум двумя.

Дополнительное время хотят ввести как минимум на стадии Суперфинала.

Также все клубы поддерживают использование ВАР, однако это во многом зависит от финансов, поэтому есть вероятность, что систему введут на стадии плей-офф.

Антикризисная идея топ-клубов – Кубок РПЛ с форматом как в киберспорте. Детали плана