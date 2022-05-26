РПЛ начнется 15 июля 2022-го и завершится 3 июня 2023-го, матч за Суперкубок России – 9-го. Проект календаря направлен клубам

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РПЛ разослала клубам проект структуры календаря чемпионата на сезон-2022/23.

Сезон стартует в субботу, 9 июля, матчем за Олимп Суперкубок России, в котором сыграют чемпион «Зенит» и обладатель БЕТСИТИ Кубка России – «Спартак» или «Динамо».

Как передает «РБ Спорт», первый тур пройдет с 15 по 18 июля 2022 года. Первая часть сезона из-за предстоящего ЧМ-2022 завершится на 17-м туре – это случится 13 ноября. Возобновится чемпионат 5 марта 2023 года.

Матчи заключительного тура пройдут 3 июня 2023 года, стыковые игры – 6-7 и 9-10 июня.

В качестве резервных дат выбраны 19 октября, 9 ноября, 1 марта, 5 и 26 апреля, 3 мая.

Первые матчи БЕТСИТИ Кубка России состоятся с 30 августа по 1 сентября, финал – 11 июня 2023 года.

Следует отметить, что в календаре еще не учтено возможное проведение Кубка РПЛ.

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