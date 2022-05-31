Хачатурянц не ушел с поста главы РПЛ, так как еще есть вопросы по спонсорам лиги и Кубку РПЛ. Он вряд ли останется, когда они будут решены

Теги премьер-лига Россия бизнес Организация РПЛ Фонбет деньги Ашот Хачатурянц Тинькофф Банк Павел Пивоваров Кубок РПЛ Футбол

Стало известно, почему Ашот Хачатурянц пока не покинул пост главы РПЛ.

Причинами для продолжения работы действующего главы лиги стали нерешенные вопросы по титульному и беттинговому спонсорству турнира, а также незавершенный проект по созданию Кубка РПЛ, пишет РБК, ссылаясь на двух не связанных между собой собеседников в РПЛ.

«Незакрытые вопросы по главным доходным частям РПЛ остаются главной финансовой проблемой лиги. До сих пор не закрыт вопрос о титульном и беттинговом партнерстве. Также Хачатурянц будет активно помогать группе Пивоварова [гендиректора «Динамо»] по созданию Кубка лиги. После этого он решит: продолжать свою работу или уйти в отставку», – сказал источник в РПЛ.

Другой собеседник в лиге подтвердил информацию и напомнил также, что кроме этих пунктов основной повестки не менее важным является вопрос регулирования и распределения доходов между лигой и клубами.

Оба источника РБК назвали крайне низкой вероятность того, что Хачатурянц останется на своем посту после решения вышеперечисленных вопросов.

В понедельник журналист «Спорт-Экспресса» Константин Алексеев сообщил, что «Фонбет» рассматривает возможность получения не только опции беттингового партнера, но и титульного спонсорства, которое осталось вакантным, после того как РПЛ не продлила соглашение с «Тинькофф». Эту информацию подтвердил один источник РБК в РПЛ. Также источник издания в «Тинькофф» сообщил, что банк ищет возможность участия в тендере за право получить титульное партнерство.

«Тинькофф» несколько раз предлагал представителям РПЛ провести очную встречу и обсудить варианты до окончания тендера, но так и не получил внятного ответа на свое предложение. При этом личные встречи с другими банками в рамках тендера руководство проводило, с «Тинькофф» встреча по обсуждению продления контракта до сих пор не состоялась», – рассказал источник в «Тинькофф».

Источник РБК в РПЛ и банке заявил, что предложение компания оценивала примерно в 600 млн руб. и оно направлялось в лигу еще в прошлом году, когда лигу возглавлял Сергей Прядкин.

В пресс-службе РПЛ заявили, что«Тинькофф», как и многие другие банки, получил от Российского аукционного дома, который проводит тендер за титульное партнерство, приглашение принять участие в запросе предложений по привлечению титульного спонсора РПЛ. «Мы можем подтвердить, что от «Тинькофф» предложений в рамках конкурсных процедур лига не получала», – сказали в РПЛ.

Третьим пунктом повестки стало создание Кубка лиги – турнира, который в условиях отстранения российских клубов от еврокубков должен увеличить количество матчей в сезоне. Собеседники РБК в руководстве российского футбола называют его проблемным, поскольку создание именно этого турнира, по их мнению, привело к уходу «Лиги Ставок». Один из опрошенных источников в РПЛ отметил, что спонсорам лиги не нравится потенциальное появление нового турнира, который, по сути, размывает экономическую ценность Премьер-лиги.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные