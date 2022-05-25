Гендиректор «Локо» за Кубок РПЛ: «Можем экспериментировать и получить новый яркий турнир»

Гендиректор высказался о Кубке РПЛ.

— Нам интересно предложение о создании Кубка лиги, «Локомотив» вошел в рабочую группу по созданию турнира.

— Чем именно этот турнир привлекателен?

— Предложен интересный и необычный формат. Сохраняя структуру РПЛ, мы можем экспериментировать и получить новый яркий турнир. Он интересен тем, что мы можем задействовать больше игроков, экспериментировать, в отличие от регулярного чемпионата.

Думаю, он будет интересен болельщикам. Надеемся на внимание ТВ и спонсоров, — сказал Леонченко.

Расширения РПЛ не будет – остались 16 команд («Рубин» и «Арсенал» точно вылетели). Зато ждем Кубок РПЛ

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