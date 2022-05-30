Хачатурянц о Кубке РПЛ: «Хотим сделать его финансово привлекательным, чтобы был выбор – результаты в чемпионате или деньги в Кубке»

Президент РПЛ рассказал о планах по организации Кубка лиги.

– Обсуждали вопрос распределения телеправ средств между клубами в процентах. Было принято решение еще раз отложить этот вопрос. Были варианты 50/50 и 10 процентов по KPI по маркетингу. Консенсус вокруг этих цифр.

– Что с распределением телеправ?

– Было 40/60, поменяли в год пандемии на 60/40 (сейчас 60% распределяются в равных долях между клубами, еще 40% - по спортивному принципу в зависимости от места в таблице – прим. Sports.ru), теперь топ-клубы хотя вернуть старую схему. Но готовы к консенсусу в схеме 50/50, потому что московских клубов стало больше, у них меньше логистических расходов.

Почему не учитываются другие критерии а распределении? Например, подготовка молодых игроков. Как в других лигах. Все это будет в 10 процентах по маркетингу.

– Что конкретно?

– Ну вот все, что вы называете. Мы покажем на сайте.

– Кубок Лиги. Какие предложения?

Провести этот кубок. В момент, когда много окон, клубам нужно играть, эта система не предполагает проходных матчей.

Мы хотим сделать его финансово привлекательным, чтобы клубы могли выбирать – концентрироваться на результатах чемпионата или деньгах в Кубке лиги, – передает слова корреспондент Sports.ru Ярослав Сусов.