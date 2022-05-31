«Красава» может переехать на Кипр. Клуб Савина может заявиться в одну из низших лиг страны

Теги Евгений Савин высшая лига Кипр Олимп-II дивизион ФНЛ Политика Красава Футбол

Клуб Евгения Савина «Красава» может переехать на Кипр.

Как пишет Metaratings.ru, одним из вариантов продолжения выступления «Красавы» является переезд клуба на Кипр, где он начнет выступления в одной из низших лиг страны. Савин рассматривает и иные варианты.

Блогер объявил, что его клуб «Красава» переезжает из России, и пообещал назвать новое место расположения команды в ближайшие недели.

Ранее Савин сообщил, что покинул Россию после выпуска ютуб-шоу «КраСава» с участием украинских спортсменов. Затем генеральный секретарь Олимп-ФНЛ-2 заявил, что клуб Савина «Красава» не сыграет в следующем сезоне турнира.

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