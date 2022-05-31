«Красава» может переехать на Кипр. Клуб Савина может заявиться в одну из низших лиг страны

Клуб Евгения Савина может переехать на Кипр.

Как пишет Metaratings.ru, одним из вариантов продолжения выступления «Красавы» является переезд клуба на Кипр, где он начнет выступления в одной из низших лиг страны. Савин рассматривает и иные варианты.

Блогер объявил, что его клуб «Красава» переезжает из России, и пообещал назвать новое место расположения команды в ближайшие недели.

Ранее Савин сообщил, что покинул Россию после выпуска ютуб-шоу «КраСава» с участием украинских спортсменов. Затем генеральный секретарь Олимп-ФНЛ-2 заявил, что клуб Савина «Красава» не сыграет в следующем сезоне турнира.