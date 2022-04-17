высказался о будущем Роберта Левандовского в «Баварии».

«У Роберта есть контракт с клубом, который действует еще весь следующий сезон. Мы общаемся с Робертом и хотим, чтобы он оставался в «Баварии» как можно дольше. Очевидно, кто-то думает, что переговоры проходят точно так же, как в футбольном симуляторе, где нужно нажать на кнопку, и контракт продлевается.

Нужно смотреть и на ситуацию, в которой находится игрок. Футболисты, которые хорошо выступали за «Баварию» на протяжении многих лет, невероятны. С нами Роберт стал игроком мирового уровня. Он может забивать по 30-40 голов в год. Конечно, в какой-то момент игрок начинает думать, что достиг здесь всего и выиграл все трофеи тут. Поэтому нужно время, чтобы убедить его остаться.

Посмотрите на примеры игроков, которые сменили клуб. С чем мы идентифицируем Роналду? С его игрой за . А Месси? С «Барселоной». То же самое касается и Роберта. И, между прочим, такие переговоры затрагивают и финансовые вопросы. Все мы знаем, что мы прошли через два очень тяжелых года. Клуб должен думать о том, как справляться с этой ситуацией. Потому что «Бавария» пострадала от этих двух лет.

Мы решим, когда начнет переговоры по контракту. Мы очень хорошо знаем, чем обязаны этому игроку. Нужно вести уважительный диалог. Мы не дадим никому давить на нас. Уверен, что по поводу Мюллера мы скоро сможем что-то сказать. Хорошо все продвигается и с Нойером. Мы точно не дадим никому давить на «Баварию», когда дело касается таких важных решений».

Отвлекает ли «Баварию» шумиха вокруг Левандовского

«Я так вообще не считаю. В «Баварии» никогда такого не было. Переговоры могут вызвать небольшие трения в команде, что не обязательно должно быть так уж плохо. Небольшие ссоры и беспорядки не так уж плохо сказываются на рабочей атмосфере. Но игроки слишком профессиональны, чтобы поддаваться этому. Они легко справятся с этим», – сказал генеральный директор «Баварии».

В этом сезоне 33-летний нападающий забил 47 голов в 41 матче за «Баварию». Его статистику можно изучить здесь.

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