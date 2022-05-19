«Бавария» не подпишет Дембеле, даже если Гнабри не продлит контракт. Мане интересен мюнхенцам

«Бавария» не интересуется Усманом Дембеле.
В клубе считают, что фланги атаки хорошо укомплектованы – там могут сыграть Кингсли Коман, Серж Гнабри и Лерой Сане.
Кроме того, клубу из Мюнхена интересен игрок «Ливерпуля» Садьо Мане – именно его «Бавария» считает подходящим вариантом для усиления атаки.
Отмечается, что «Бавария» не намерена подписывать Дембеле, даже в том случае, если Гнабри откажется продлевать контракт, действующий до 2023 года. Однако в клубе надеются, что Серж подпишет новое соглашение.
Контракт Дембеле с «Барселоной» рассчитан до конца этого сезона. В 20 матчах текущего сезона Ла Лиги он забил 1 гол и сделал 13 результативных передач.
С подробной статистикой 25-летнего футболиста можно ознакомиться здесь.
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