«Бавария» не подпишет Дембеле, даже если Гнабри не продлит контракт. Мане интересен мюнхенцам

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«Бавария» не интересуется Усманом Дембеле

В клубе считают, что фланги атаки хорошо укомплектованы – там могут сыграть Кингсли Коман, Серж Гнабри и Лерой Сане.

Кроме того, клубу из Мюнхена интересен игрок «Ливерпуля» Садьо Мане – именно его «Бавария» считает подходящим вариантом для усиления атаки. 

Отмечается, что «Бавария» не намерена подписывать Дембеле, даже в том случае, если Гнабри откажется продлевать контракт, действующий до 2023 года. Однако в клубе надеются, что Серж подпишет новое соглашение. 

Контракт Дембеле с «Барселоной» рассчитан до конца этого сезона. В 20 матчах текущего сезона Ла Лиги он забил 1 гол и сделал 13 результативных передач. 

С подробной статистикой 25-летнего футболиста можно ознакомиться здесь

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