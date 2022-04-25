Гнабри вряд ли продлит контракт с «Баварией», ему не хотят платить как Сане и Коману. Серж интересен «Реалу» и клубам АПЛ

Продление контракта с «Баварией» маловероятно.

По данным kicker, уже некоторое время переговоры между 26-летним игроком и клубом находятся в тупике. Сейчас ситуация такова, что немец вряд ли продлит контракт с «Баварией».

Гнабри не думает о подписании нового договора с «Баварией», так как клуб не собирается удовлетворять его требования. Хавбек хочет получать примерно столько же, сколько Кингсли Коман и , но не готова ему столько платить. Сообщалось, что Гнабри хочет контракт на 15-20 млн евро в год.

Срок действующего соглашения вингера с мюнхенцами истекает летом 2023 года.

Интерес к футболисту проявляют и несколько клубов .

В этом сезоне правый вингер провел 42 матча за «Баварию» во всех турнирах, забил 16 голов и отдал 7 передач. Статистику игрока, который выступает за «Баварию» с 2017 года, можно изучить здесь.