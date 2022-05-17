«Бавария» уже почти год думает о трансфере Дембеле – клуб хотел посмотреть, заиграет ли он после травмы

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«Бавария» хочет подписать вингера «Барселоны» Усмана Дембеле.

По данным Bild, мюнхенский клуб уже почти год думает над организацией трансфера 25-летнего полузащитника. «Бавария» хотела подождать и посмотреть, как Дембеле будет играть после травмы. Тренер Юлиан Нагельсманн анализировал игру француза и выразил желание поработать с ним.

Несколько месяцев назад «Бавария» связалась с представителями Дембеле и сообщила о своем интересе к игроку. Конкретного предложения клуб пока не делал. Если «Бавария» не сможет договориться с Сержем Гнабри о новом контракте, Дембеле может стать заменой ему.

В борьбе за Дембеле мюнхенцы столкнутся с большой конкуренцией. Сейчас игрок ведет переговоры с «Барселоной» о новом контракте. Кроме того, серьезный интерес к нему проявляют «ПСЖ» и топ-клуб из Англии.

Представители «Баварии» пока не общались с Дембеле лично.

В этом сезоне футболист, который может стать свободным агентом летом, провел 31 матч за «Барсу» во всех турнирах, забил 2 гола и отдал 13 передач. Его полная статистика доступна здесь.

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