«Фанаты испытали боль, а теперь слышат от французского министра, что были проблемой. Это просто позор». Директор «Ливерпуля» о беспорядках на финале ЛЧ

Директор «Ливерпуля» вновь выразил недовольство комментариями французских министров.

Ранее министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера обвинила фанатов «Ливерпуля» в беспорядках на финале , заявив, что многие из них пытались попасть на игру с «Реалом» (0:1) без билета или с фальшивками. После этих слов «Ливерпуль» потребовал у нее извинений.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен считает, что в беспорядках перед финалом есть вина Юргена Клоппа, который призывал фанатов приезжать в Париж без билетов. Также он сказал, что «такие проблемы – только с английскими клубами».

«Я действительно сочувствую нашим фанатам. Никто не должен проходить через то, с чем они столкнулись в субботу. Как вход на стадион, так и выход с него были организованы по-настоящему позорно, я уже говорил об этом на этой неделе.

В субботу они испытали боль, почувствовали горе и обиду, им нанесли ущерб, а теперь они слышат от французского министра, что только фанаты были проблемой. Это просто позор.

Мадридский дал понять, что их болельщики тоже пострадали. Так что все, что я могу сказать, это то, что я испытываю огромное сочувствие к нашим фанатам. Я не думаю, что все эти заявления справедливы. Мы просто им не верим», – сказал исполнительный директор клуба Билли Хоган.

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