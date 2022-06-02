Илья Геркус: «Я поддержал армию и Россию, спецоперация – вынужденная трагическая мера. Мы выбираем самые гуманные возможности, чтобы ситуация разрешилась»

высказался о спецоперации на Украине.

– Вы одним из первых высказались по ситуации на Украине, поддержав спецоперацию. Я так понял, это вызвало много споров в том числе и с близкими вам людьми, со знакомыми. Насколько сейчас получается общаться с людьми из Украины, например?

– Я не конкретно спецоперацию поддержал, а армию нашу, страну в целом. Спецоперация – это вынужденная мера, тяжелая, трагическая. Мне тяжело это далось, очень. Но я не жалею, что высказался. Считаю, мы – наше общество – должны быть все вместе. Как говорилось раньше: народ и армия едины.

У нас драматическая ситуация, мы всей страной в нее попали. И должны друг друга поддерживать. Высказавшись, я, считаю, поддержал. Да, есть другие мнения – у нас свободная страна свободных взглядов. Поэтому есть те, кто со мной не согласился. Если время позволяет, стараюсь их переубеждать, нахожу какие-то аргументы в споре.

Конечно, есть люди, которые живут с той стороны, такие же родные нам люди. Очень жаль, что мы находимся в таком братоубийственном конфликте. Не знаю, что им сказать – аргументы на них не действуют. Они отстаивают свою точку зрения с оружием. А мы считаем свою позицию правильной и попытаемся, как я понимаю, закончить спецоперацию на своих условиях.

При этом стараясь то зло, которое мы причиняем, ограничивать. Чтобы ситуация разрешилась максимально благоприятно для нас и с минимальными потерями для них.

Из всех возможностей мы выбираем самые гуманные, самые щадящие. Насколько это возможно. Все-таки наша родня, родные нам люди с той стороны. И мы готовы – я говорю мы, потому что полностью отождествляю тут себя со своей страной и со своей армией, – мы готовы, как я понимаю, всегда выйти из конфликта, договорившись. Двери открыты.

Но если ребята не хотят с нами договариваться по-хорошему, приходиться действовать по-плохому. Еще раз: радости это никому не приносит, это больно и это горько.

– Были аргументы от противоположной стороны, которые бы заставили вас задуматься, все ли так однозначно?

– Нет. С той стороны в основном только эмоции. Ненависть, пожелания умереть. Максимум аргументов – «ты дурак», «я думал, вы умнее», «все адекватные люди против». Это все, ничего кроме этого. Начинаешь задавать вопросы, почему что-то так, почему такие люди адекватные, а другие – нет, почему считают их умнее. Но в ответ – либо оценка слов, либо оскорбления, либо «умрите вы все».

– От людей, с которыми нормально общались до 24 февраля?

– В том числе. Но и в личку незнакомые люди много пишут. Но без аргументов, типа ты не прав потому-то и потому-то. Такого нет. Честно говоря, вообще ничего аргументированного не слышал [от людей с противоположной позицией].

Время лечит любые конфликты. Повторюсь, хорошего в происходящем ничего нет, но верю, что когда-то мы будем с ними жить [с Украиной] либо в союзном государстве, либо в едином. Как всегда жили, в общем-то. Будем жить, – сказал бывший президент .