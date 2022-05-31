Депутат Терюшков о Савине: «Его подход – в зарабатывании денег. Прикрывался красивыми историями, что создаст клуб, даст дорогу молодым»

Роман Терюшков рассказал о работе с .

Сегодня Савин заявил, что его клуб переезжает из России. Клуб может заявиться в одну из низших лиг Кипра.

«В мою бытность министром спорта Московской области он приезжал и говорил, что хочет сделать суперпроект, чтобы русские дети играли. Мы говорим – окей, [есть вариант] в Одинцово, новый стадион, глава Андрей Иванов пошел ему навстречу, деньги выделил.

Приглашаем его на «Диктант Победы», который организован «Единой Россией», он согласился. Он пишет этот диктант, зная это прекрасно, на следующий день говорит: «Я ухожу из Одинцово, меня обманули, я попал в политическую акцию». Дальше начинает бегать во все муниципалитеты Московской области и говорить: «Дайте скидку, меня выгнали оттуда».

Его подход заключался в зарабатывании денег. У него не было идеи развивать детей, он везде просил скидки, льготы, прикрываясь красивыми историями о том, что он создаст клуб, даст дорогу молодым. Только деньги, ничего другого не было», – сказал депутат Госдумы в эфире программы «Есть тема!» на .