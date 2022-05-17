Переход в «Барсу» – приоритет Левандовского, несмотря на интерес «Челси» и «ПСЖ». Каталонцы дают ему контракт на 3 года

хочет перейти в «Барселону».

Переход в каталонский клуб – приоритет для 33-летнего нападающего, несмотря на то, что с прошлого лета интерес к нему проявляют и . Агент игрока тоже отдает предпочтение «Барсе», пишет Фабрицио Романо.

Сине-гранатовые предложили Левандовскому контракт сроком на 3 года, но им еще только предстоит пообщаться с «Баварией» на тему возможного трансфера.

Сообщалось, что «Барса» не предложит более 35 млн евро за форварда. При этом ради трансфера Левандовски готов снизить зарплату с 22 до 16 млн евро в год.

В завершившемся для «Баварии» сезоне Левандовски забил 50 голов в 46 матчах за клуб. Его статистику можно изучить здесь.

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