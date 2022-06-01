«Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей после финала Кубка, «Динамо» – на 275 тысяч

КДК вынес наказания и по итогам финала БЕТСИТИ Кубка России (2:1).

«Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды. Главный тренер красно-белых оштрафован на 30 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.

«Динамо» оштрафовано на 100 тысяч рублей за скандирование зрителями ненормативной лексики, на 175 тысяч – за использование и бросание зрителями пиротехнических изделий. оштрафован на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.