«Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей после финала Кубка, «Динамо» – на 275 тысяч

КДК РФС вынес наказания «Спартаку» и «Динамо» по итогам финала БЕТСИТИ Кубка России (2:1).
«Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды. Главный тренер красно-белых Паоло Ваноли оштрафован на 30 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.
«Динамо» оштрафовано на 100 тысяч рублей за скандирование зрителями ненормативной лексики, на 175 тысяч – за использование и бросание зрителями пиротехнических изделий. Сандро Шварц оштрафован на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.