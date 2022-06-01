«Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей после финала Кубка, «Динамо» – на 275 тысяч

Теги Спартак премьер-лига Россия Динамо Москва КДК РФС Сандро Шварц деньги Паоло Ваноли Футбол

КДК РФС вынес наказания «Спартаку» и «Динамо» по итогам финала БЕТСИТИ Кубка России (2:1).

«Спартак» оштрафован на 100 тысяч рублей за неподобающее поведение команды. Главный тренер красно-белых Паоло Ваноли оштрафован на 30 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.

«Динамо» оштрафовано на 100 тысяч рублей за скандирование зрителями ненормативной лексики, на 175 тысяч – за использование и бросание зрителями пиротехнических изделий. Сандро Шварц оштрафован на 10 тысяч рублей за выход за пределы технической зоны.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий – оскорбительный. Будьте вежливы и соблюдайте правила
Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.
  • По дате
  • Лучшие
  • Актуальные