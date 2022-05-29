Вице-спикер Госдумы Жуков: «Спартак» спас сезон завоеванием кубка. Надеюсь, начнется возрождение спартаковских традиций»

Александр Жуков подвел итоги игры «Спартака» с (2:1) в БЕТСИТИ Кубке России.

– Была интрига, очень интересный матч. Сама игра получилась качественной, в чем-то для нас и превосходила финал Лиги чемпионов.

Думаю, что «Спартак» спас сезон завоеванием кубка. Надеюсь, что с этого момента начнется возрождение спартаковских традиций.

– Останется ли Ваноли?

– Победой в кубке он серьезно укрепил свои шансы.

Сегодня мне понравились Соболев и Промес, – отметил первый заместитель председателя Государственной думы РФ, почетный президент Олимпийского комитета России.

Я кайфовал на трибуне, а потом проник в победную раздевалку. Лучший день «Спартака» после чемпионства Карреры