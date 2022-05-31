«Динамо» показало ролик в стиле «Бумажного дома» к переподписанию контрактов со штабом Шварца. «Одесса, Россия» – так указано место рождения Воронина

выпустило ролик в стиле сериала «Бумажный дом».

В видео снялись тренеры , Волкан Булут, , , Даниэль Фишер, Иван Карандашов, Павел Алпатов и Хосе Пастор Верчили.

Отметим, что в «досье» Воронина указано следующее место рождения: «Одесса, Россия». Воронин покинул «Динамо» 1 марта.

«Это видео мы сняли 23 февраля и готовили совершенно для другого события: переподписание контрактов со всем тренерским штабом. Но по понятным причинам публикацию тогда пришлось отменить.

Сейчас, когда многое изменилось, мы публикуем этот ролик, чтобы люди, которые написали несколько успешных страниц для истории «Динамо», остались в сердце у каждого динамовского болельщика.

Сериал подошел к концу и до «хэппи энда» не хватило совсем немного. В этом сезоне мы вынесли из «футбольного банка» бронзу чемпионата и сыграли в финале Кубка.

С чувством благодарности кладем кассету на полку и начинаем писать новый сценарий», – говорится в сообщении «Динамо».

Скриншот: кадр из ролика