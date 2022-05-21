Сандро Шварц: «Бронза – хороший результат в сложной ситуации. Добились этого достижения всем коллективом»

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Сандро Шварц высказался о разгромном поражении от «Сочи» в 30-м туре РПЛ

«Динамо» проиграло со счетом 1:5. По итогам турнира бело-голубые заняли 3-е место, набрав 53 очка. 

«Владели инициативой в начале, но ход игры перевернулся. Одной из причин является то, что были не готовы к такому развитию событий.

«Сочи» опытная команда, они воспользовались ошибками нашей обороны, хладнокровно поражали наши ворота. Первое ощущение, что мы не выиграли серебро. Разочарованы и злы на себя. Послематчевый пыл сбросим, посмотрим на все реалистично. В той сложной ситуации, в которой находится команда, бронза – хороший результат. Мы все вместе, бились друг за друга на протяжении сезона.

Если говорить о бронзе, то подчеркну, что это то достижение, которого добились всем коллективом. Воронин и Ордец имеют к этому прямое отношение. Я считаю, что намного важнее то, как мы справляемся с нынешней ситуацией. Мы можем держать эмоциональный удар. Нужно уметь вставать. Тот тернистый путь, который мы проходим, ничего страшного. Надо с чистой головой подойти к «Спартаку», – сказал главный тренер «Динамо». 

 

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