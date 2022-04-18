Воронин об уходе из «Динамо»: «Я Шварцу сказал: «Надеюсь, ты меня поймешь. Я не смогу больше работать». Никаких проблем не было»

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Андрей Воронин рассказал об уходе из «Динамо».

– Как ты расходился с руководством, как тебя отпустили?

– Летом у меня случилось горе, я потерял маму. Руководство всегда мне помогало и в этом случае тоже [помогло].

Не было такого, что мне сказали, что мы разрываем контракт. Я Сандро [Шварцу] сказал: «Надеюсь, ты меня поймешь. Я уезжаю, не смогу больше работать».

Позвонил спортивному директору, руководству. Никаких проблем не было, вопрос был закрыт, – сказал бывший тренер «Динамо».

42-летний украинец покинул московский клуб 1 марта. Контракт между ним и «Динамо» был расторгнут по соглашению сторон. Воронин работал в тренерском штабе Сандро Шварца с октября 2020 года.

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