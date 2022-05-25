Месси, Бензема, Левандовски, Мбаппе, де Брюйне, Трент – в сборной топ-5 лиг от WhoScored

WhoScored составил символическую сборную топ-5 лиг Европы этого сезона.
Футболисты отобраны в команду на основании средней оценки за матчи сезона.
Вратарь: Майк Меньян («Милан») – 6,92;
Защитники: Жоау Канселу («Манчестер Сити») – 7,43, Жоэль Матип («Ливерпуль») – 7,35, Нико Шлоттербек («Фрайбург») – 7,39, Трент Александер-Арнолд («Ливерпуль») – 7,51;
Полузащитники: Килиан Мбаппе («ПСЖ») – 8,04, Кевин де Брюйне («Манчестер Сити») – 7,64, Кристофер Нкунку («РБ Лейпциг») – 7,64, Лионель Месси («ПСЖ») – 7,77.
Нападающие: Карим Бензема («Реал») – 7,69, Роберт Левандовски («Бавария») – 7,89.
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