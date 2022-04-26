Карим Бензема по-прежнему лидирует в рейтинге претендентов на «Золотой мяч» от Goal.com.

В предыдущей версии рейтинга нападающий «Реала» тоже занимал первое место.

Вингер «Ливерпуля» Мо Салах поднялся с третьего на второе место в списке, опередив форварда «Баварии» Роберта Левандовского. С пятого на седьмое место опустился хавбек «Реала» Лука Модрич, которого опередили хавбек Садьо Мане и полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне.

Отметим, что в топ-20 рейтинга не вошли ни нападающий «ПСЖ» , ни форвард .

В первую десятку вошли:

1. Карим Бензема – «Реал»

2. Мохамед Салах – «Ливерпуль»

3. Роберт Левандовски –

4. Килиан Мбаппе – «ПСЖ»

5. Садьо Мане – «Ливерпуль»

6. Кевин де Брюйне – «Манчестер Сити»

7. Лука Модрич – «Реал»

8. Винисиус Жуниор – «Реал»

9. Фил Фоден – «Манчестер Сити»

10. Трент Александер-Арнолд – «Ливерпуль».