Карим Бензема по-прежнему лидирует в рейтинге претендентов на «Золотой мяч» от Goal.com.
В предыдущей версии рейтинга нападающий «Реала» тоже занимал первое место.
Вингер «Ливерпуля» Мо Салах поднялся с третьего на второе место в списке, опередив форварда «Баварии» Роберта Левандовского. С пятого на седьмое место опустился хавбек «Реала» Лука Модрич, которого опередили хавбек «Ливерпуля» Садьо Мане и полузащитник «Манчестер Сити» Кевин де Брюйне.
Отметим, что в топ-20 рейтинга не вошли ни нападающий «ПСЖ» Лионель Месси, ни форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.
В первую десятку вошли:
1. Карим Бензема – «Реал»
2. Мохамед Салах – «Ливерпуль»
3. Роберт Левандовски – «Бавария»
4. Килиан Мбаппе – «ПСЖ»
5. Садьо Мане – «Ливерпуль»
6. Кевин де Брюйне – «Манчестер Сити»
7. Лука Модрич – «Реал»
8. Винисиус Жуниор – «Реал»
9. Фил Фоден – «Манчестер Сити»
10. Трент Александер-Арнолд – «Ливерпуль».