Мане обошел Салаха и стал 2-м в рейтинге претендентов на «Золотой мяч» от Goal.com. Бензема лидирует, Левандовски – 4-й, Мбаппе – 5-й

Карим Бензема продолжает лидировать в списке претендентов на «Золотой мяч» от Goal.com.
Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах уступил вторую строчку Садьо Мане, своему партнеру по атаке.
Ни Лионель Месси («ПСЖ»), ни Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), ранее неоднократно получавшие приз, в топ-20 так и не вернулись.
Первая десятка выглядит следующим образом:
1. Карим Бензема – «Реал Мадрид»;
2. Садьо Мане – «Ливерпуль»;
3. Мохамед Салах – «Ливерпуль»;
4. Роберт Левандовски – «Бавария»;
5. Килиан Мбаппе – «ПСЖ»;
6. Винисиус Жуниор – «Реал Мадрид»;
7. Кевин де Брюйне – «Манчестер Сити»;
8. Лука Модрич – «Реал Мадрид»;
9. Филип Фоден – «Манчестер Сити»;
10. Трент Александер-Арнолд – «Ливерпуль».
Мане вытеснил Левандовского из топ-3 рейтинга претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal, Бензема лидирует, Салах – 2-й
Футбольная 3D-игра! Забивайте штрафные и перемещайтесь по планетам