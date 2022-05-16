Мане обошел Салаха и стал 2-м в рейтинге претендентов на «Золотой мяч» от Goal.com. Бензема лидирует, Левандовски – 4-й, Мбаппе – 5-й

Карим Бензема продолжает лидировать в списке претендентов на «Золотой мяч» от Goal.com.

Вингер «Ливерпуля» Мохамед Салах уступил вторую строчку Садьо Мане, своему партнеру по атаке.

Ни Лионель Месси ( ), ни Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), ранее неоднократно получавшие приз, в топ-20 так и не вернулись.

Первая десятка выглядит следующим образом:

1. – ;

2. Садьо Мане – «Ливерпуль»;

3. – «Ливерпуль»;

4. Роберт Левандовски – ;

5. – «ПСЖ»;

6. Винисиус Жуниор – «Реал Мадрид»;

7. Кевин де Брюйне – «Манчестер Сити»;

8. – «Реал Мадрид»;

9. Филип Фоден – ;

10. Трент Александер-Арнолд – .

Мане вытеснил Левандовского из топ-3 рейтинга претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal, Бензема лидирует, Салах – 2-й

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