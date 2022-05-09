Мане вытеснил Левандовского из топ-3 рейтинга претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal, Бензема лидирует, Салах – 2-й

Карим Бензема сохранил лидерство в списке претендентов на «Золотой мяч» от Goal.com.
Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски потерял место в тройке фаворитов, уступив третью позицию вингеру «Ливерпуля» Садьо Мане.
Ни Лионель Месси («ПСЖ»), ни Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), ранее неоднократно выигрывавшие приз, места в топ-20 так и не получили.
Первая десятка выглядит следующим образом:
1. Карим Бензема – «Реал Мадрид»;
2. Мохамед Салах – «Ливерпуль»;
3. Садьо Мане – «Ливерпуль»
4. Роберт Левандовски – «Бавария»;
5. Килиан Мбаппе – «ПСЖ»;
6. Винисиус Жуниор – «Реал Мадрид»;
7. Лука Модрич – «Реал Мадрид»;
8. Кевин де Брюйне – «Манчестер Сити»;
9. Филип Фоден – «Манчестер Сити»;
10. Трент Александер-Арнолд – «Ливерпуль».
Бензема лидирует в рейтинге претендентов на «Золотой мяч» от Goal.com, Салах стал 2-м, опередив Левандовского. Месси и Роналду нет в топ-20
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