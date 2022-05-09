Мане вытеснил Левандовского из топ-3 рейтинга претендентов на «Золотой мяч» по версии Goal, Бензема лидирует, Салах – 2-й

Карим Бензема сохранил лидерство в списке претендентов на «Золотой мяч» от Goal.com.

Нападающий «Баварии» потерял место в тройке фаворитов, уступив третью позицию вингеру «Ливерпуля» Садьо Мане.

Ни Лионель Месси («ПСЖ»), ни Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед»), ранее неоднократно выигрывавшие приз, места в топ-20 так и не получили.

Первая десятка выглядит следующим образом:

1. Карим Бензема – ;

2. Мохамед Салах – «Ливерпуль»;

3. Садьо Мане – «Ливерпуль»

4. Роберт Левандовски – «Бавария»;

5. – «ПСЖ»;

6. Винисиус Жуниор – «Реал Мадрид»;

7. Лука Модрич – «Реал Мадрид»;

8. Кевин де Брюйне – «Манчестер Сити»;

9. Филип Фоден – ;

10. Трент Александер-Арнолд – .

Бензема лидирует в рейтинге претендентов на «Золотой мяч» от Goal.com, Салах стал 2-м, опередив Левандовского. Месси и Роналду нет в топ-20

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