Куртуа играл в финале ЛЧ с травмой, она беспокоит вратаря несколько недель. Он не сыграет за Бельгию в Лиге наций

играл в финале Лиги чемпионов с повреждением.

По данным Marca, голкипер был не на 100% готов физически к игре с «Ливерпулем» (1:0) – уже несколько недель его беспокоит повреждение паха.

«Мадрид» выиграл за четыре тура до конца, поэтому у Куртуа была возможность отдохнуть перед игрой с – вместо него играл Андрей Лунин. Несмотря на повреждение, Куртуа даже не рассматривал возможность пропуска финального матча.

Голкипер приглашен в сборную Бельгии на матчи Лиги наций. Врачи национальной команды оценят состояние Куртуа.

Эти сведения подтвердил и тренер вратарей сборной Бельгии Эрвин Лемменс в El Programa de Ortega: «Травмы паха нужно хорошо залечивать. Это важно, чтобы он был готов к следующему сезону и чемпионату мира. Нужно с пониманием отнестись к тому, что ему нужен отдых. Он не сыграет в ближайших матчах Лиги наций».

Напомним, в финале Лиги чемпионов Куртуа сделал 9 сэйвов. Он был признан лучшим игроком недели в турнире.

Тибо Куртуа: «Никто не мог встать на пути моего желания взять ЛЧ»

Величие Куртуа в этой ЛЧ – в двух картинках. Он пахал больше всех вратарей