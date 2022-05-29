Лука Модрич: «Реал» поверил сильнее после отмененного гола, а «Ливерпуль» запаниковал и был уже не так уверен в себе»

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Лука Модрич высказался о победе «Реала» в финале Лиги чемпионов.

– Я не знаю, что сказать... Это невероятно. Пять побед в Лиге чемпионов – это что-то невероятное. Характер, сердце, все... У этой команды есть все, чтобы быть чемпионом.

В первом тайме мы слишком много оборонялись, не так часто владели мячом. «Ливерпуль» высоко прессинговал и хорошо играл, но мы сохраняли спокойствие. Мы не паниковали.

Во втором тайме мы играли гораздо лучше, чаще владели мячом. После долгой фазы владения мы и забили. А потом мы хорошо оборонялись, боролись друг за друга и справились.

– Отмененный гол изменил ситуацию?

– Мне кажется, после отмененного гола мы сильнее поверили [в успех]. Думаю, «Ливерпуль» начал немного паниковать. Они были уже не так уверены в себе, и от этого мы отталкивались. Мы заиграли лучше. И мы победили, а это самое важное, – сказал полузащитник «Реала».

В концовке первого тайма матча между «Реалом» и «Ливерпулем» (1:0) нападающий Карим Бензема забил, но бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном отменила этот мяч из-за офсайда.

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