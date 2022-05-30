Румменигге о Левандовском: «Не думаю, что в «Барсе» можно выиграть больше, чем в «Баварии». В Европе больше нет таких игроков, нужно за него бороться»

высказался о неудачных переговорах «Баварии» и Роберта Левандовского.

«Я считаю эту ситуацию намного более спокойной, чем кажется. Есть один решающий фактор: у Роберта Левандовского есть контракт, который истекает не в этом году, а в следующем. Это означает, что клуб может решить, что делать, независимо от того, продадут они его или нет.

Я думаю, Оливер Кан сказал: «Левандовски остается, вот и все», чтобы показать: дверь закрыта, мы его не продаем! Я не могу себе представить, что теперь откажется от Роберта с такими заявлениями. Я сам испытал это на себе. В 2013 году мы о многом договорились с Левандовским, но Ватцке категорически заявил: «Мы не продадим его ни за какие деньги в мире за год до истечения контракта».

Все это произошло мирно. Я не знаю Роберта как бунтовщика. Он незаменим для «Баварии». Все то время, что он находится здесь, он забивает от 40 до 50 голов каждый год. Вам нужен такой игрок, даже если ему вот-вот исполнится 34 года. В Европе больше нет таких игроков – это точно. Он игрок экстра-класса.

Он очень умный человек, который должен быть вовлечен в происходящее. Он находится внутри клуба. Он из тех, кто хочет побеждать. Но я не думаю, что в настоящее время в «Барселоне» можно выиграть больше, чем в «Баварии». Я должен сказать открыто и честно: чем может превзойти предложение «Баварии»? В данный момент я не могу понять.

Он голевая машина, которая устанавливала рекорды во всех соревнованиях. Я бы не отказался от такого игрока добровольно. Нужно бороться за него, вести переговоры с советниками, даже если это не так просто», – сказал бывший генеральный директор «Баварии».