Лапорта о Левандовском: «Очень хороший игрок, он нам нравится, но у него остался еще год по контракту с «Баварией»

прокомментировал ситуацию с возможным трансфером Роберта Левандовского.

– Может ли произойти инвестиция ради подписания Левандовского?

– У Левандовского остался еще год по контракту с «Баварией», ситуация такова. И это все, я больше ничего не могу сказать.

– Но он предпринял некоторые шаги, например, сказал, что уже провел последнюю игру.

– Пусть все работают. Он очень хороший игрок, который нам очень нравится, но у него контракт, – сказал президент «Барселоны».

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