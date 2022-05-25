Лапорта о Левандовском: «Очень хороший игрок, он нам нравится, но у него остался еще год по контракту с «Баварией»

Теги Бавария бундеслига Германия Барселона Ла Лига Жоан Лапорта Роберт Левандовски Футбол

Жоан Лапорта прокомментировал ситуацию с возможным трансфером Роберта Левандовского. 

– Может ли произойти инвестиция ради подписания Левандовского?

– У Левандовского остался еще год по контракту с «Баварией», ситуация такова. И это все, я больше ничего не могу сказать.

– Но он предпринял некоторые шаги, например, сказал, что уже провел последнюю игру. 

– Пусть все работают. Он очень хороший игрок, который нам очень нравится, но у него контракт, – сказал президент «Барселоны». 

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