Лапорта о Левандовском: «Очень хороший игрок, он нам нравится, но у него остался еще год по контракту с «Баварией»

Жоан Лапорта прокомментировал ситуацию с возможным трансфером Роберта Левандовского.
– Может ли произойти инвестиция ради подписания Левандовского?
– У Левандовского остался еще год по контракту с «Баварией», ситуация такова. И это все, я больше ничего не могу сказать.
– Но он предпринял некоторые шаги, например, сказал, что уже провел последнюю игру.
– Пусть все работают. Он очень хороший игрок, который нам очень нравится, но у него контракт, – сказал президент «Барселоны».
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