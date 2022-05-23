Хенесс о Левандовском: «У «Барсы» был долг 1,3 млрд евро полгода назад. В Германии их уже давно объявили бы банкротами!»

считает, что переход Роберта Левандовского в «Барселону» невозможен.

«Я не знаю ни одного человека в «Баварии», который согласился бы отпустить Роберта до истечения срока контракта.

Если он останется, будет хорошо играть и продолжит комфортно чувствовать себя в Германии, то, может, в январе придет и скажет: «Вау, мне здесь так нравится, возможно, я останусь еще на два или три года», – сказал почетный президент «Баварии».

Также Хенесс выразил удивление в связи с информацией об интересе к Левандовскому со стороны «Барселоны».

«Пишут, что «Барса» хочет Левандовского. Полгода назад у них был долг 1,3 млрд евро. В Германии их уже давно объявили бы банкротами!

1,3 млрд евро долга, угроза банкротства уже под дверью, а вы делаете многомиллионное предложение по игроку «Баварии». Тогда вы, журналисты, должны спросить у них: «У вас действительно есть такая возможность?» – сказал Хенесс.

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